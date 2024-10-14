Майже 900 мільйонів доларів: НБУ знову продав валюту

За минулий тиждень НБУ встиг продати 877,4 мільйона доларів на міжбанку. Натомість купівля склала всього 600 тисяч доларів.

НБУ продав валюту

З 7 по 11 жовтня НБУ продав 877,4 мільйона доларів. Це на 156,25 мільйона доларів більше ніж попереднього тижня.

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Зауважте! НБУ вперше за 5 тижнів купив валюту – 600 тисяч доларів.

Від початку року Нацбанк встиг продати майже 25 мільярдів доларів та купити 119,8 мільйона доларів.

25 січня НБУ оголосив про рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Він заявив, що цей захід спрямований на збереження курсової стабільності та утримання помірної інфляції протягом 2024 року з метою утримання інфляції в межах цільового діапазону 5%.

Нагадаємо! 2 жовтня 2023 року НБУ оголосив про суттєві зміни у своїй монетарній політиці, відійшовши від режиму фіксованого обмінного курсу. В результаті, починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний обмінний курс долара коливається у контрольованих межах.