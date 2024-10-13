Що буде з курсом долара до кінця осені

Банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу зазначив, що курс долара та євро до кінця осені залишатиметься без змін. Коливання валюти, якщо і будуть, то незначні і малопомітні.

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Банкір також наполягає на тому, що переживання відносно зростання долара цьогоріч до більш як 42 – безпідставні. Вагомі курсові стрибки у цей період не очікуються.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Я не знаю звідки в населення панічні настрої. Курс останні майже пів року не змінюється.

Нагадаємо! У бюджеті на 2024 рік середньорічний курс зафіксовано на рівні 40,7 гривні за долар, а на кінець року – 42,1 гривні за долар.