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21 жовтня, 10:59
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Оновлено - 11:31, 21 жовтня

НАБУ проводить слідчі дії у будівлі Нацбанку: що відомо

Василь Розтрьопа

Зранку 21 жовтня у будівлі НБУ співробітники НАБУ проводять слідчі дії. Деталі поки не розголошують.

НАБУ проводить слідчі дії у будівлі НБУ

НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку, повідомляє пресслужба НБУ. Додаткові пояснення, згідно з інформацією, будуть надані після завершення процесуальних дій. 

Пресслужба повідомляє, що Національний банк продовжує працювати в штатному режимі.

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