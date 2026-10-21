21 жовтня, 10:59
Оновлено - 11:31, 21 жовтня
НАБУ проводить слідчі дії у будівлі Нацбанку: що відомо
Зранку 21 жовтня у будівлі НБУ співробітники НАБУ проводять слідчі дії. Деталі поки не розголошують.
НАБУ проводить слідчі дії у будівлі НБУ
НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку, повідомляє пресслужба НБУ. Додаткові пояснення, згідно з інформацією, будуть надані після завершення процесуальних дій.
Пресслужба повідомляє, що Національний банк продовжує працювати в штатному режимі.