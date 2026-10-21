НАБУ проводить слідчі дії у будівлі Нацбанку: що відомо

Зранку 21 жовтня у будівлі НБУ співробітники НАБУ проводять слідчі дії. Деталі поки не розголошують.

НАБУ проводить слідчі дії у будівлі НБУ

НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку, повідомляє пресслужба НБУ. Додаткові пояснення, згідно з інформацією, будуть надані після завершення процесуальних дій.



Пресслужба повідомляє, що Національний банк продовжує працювати в штатному режимі.