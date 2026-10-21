Офіційну позицію надали "Радіо Свободі" у пресслужбі установи.

Чи правда, що Пишний подав у відставку?

У повідомленні НБУ наголосили, що поширені у медіа твердження про складання повноважень Пишного не відповідають дійсності. Перед цим повідомлення про намір керівника піти з посади оприлюднило видання Dilo з посиланням на власні джерела.

Журналісти стверджували, що Андрій Пишний буцімто написав офіційну заяву про звільнення "за власним бажанням через стан здоров'я". Сам очільник Національного банку цю інформацію наразі публічно не коментував.

Слідчі дії детективів у кабінеті очільника

Повідомлення про кадрове рішення з'явилися на тлі інформації про обшуки, які проводять представники НАБУ та САП у кабінеті Пишного. В антикорупційному відомстві наголосили, що наразі нікого не затримували та не вручали підозр.

Правоохоронці поки не розкривають деталей кримінального провадження, у межах якого проводять слідчі дії. Регулятор продовжує виконувати свої щоденні функції у звичному режимі.

Що відомо про діяльність Андрія Пишного?

Нацбанк і його голова Андрій Пишний опинилися в центрі ситуації навколо державного Сенс Банку, який фігурує у справі НАБУ та САП. Після оприлюднення "плівок Міндіча" у травні НБУ почав перевірку голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка.

19 серпня антикорупційні органи оголосили операцію "Форест Гамп". За версією слідства, йшлося про легалізацію 150 мільйонів гривень для застави одного з фігурантів справи "Мідас". Серед фігурантів назвали керівників правління та наглядової ради Сенс Банку. Того ж дня в установі провели слідчі дії, а Верховна Рада викликала Пишного для звіту.

20 серпня очільник НБУ повідомив про виявлені ознаки прихованої структури управління банком і провадження щодо голови правління Олексія Ступака. 2 вересня регулятор визнав його таким, що не відповідає вимогам професійної придатності, та зажадав від уряду його заміни. Пишний також наголосив, що НБУ не впливає на управління банком, який водночас перебував під посиленим наглядом і пройшов шість перевірок фінмоніторингу та три інспекційні перевірки.