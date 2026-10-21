Официальную позицию сообщили "Радио Свобода" в пресс-службе учреждения.

Правда ли, что Пышный подал в отставку?

В сообщении НБУ подчеркнули, что распространенные в СМИ утверждения об отставке Пышного не соответствуют действительности. Ранее сообщение о намерении руководителя уйти с должности опубликовало издание Dilo со ссылкой на собственные источники.

Журналисты утверждали, что Андрей Пышный якобы написал официальное заявление об увольнении "по собственному желанию по состоянию здоровья". Сам глава Национального банка эту информацию пока публично не комментировал.

Следственные действия детективов в кабинете главы

Сообщения о кадровом решении появились на фоне информации об обысках, проводимых представителями НАБУ и САП в кабинете Пышного. В антикоррупционном ведомстве подчеркнули, что пока никого не задерживали и не вручали подозрений.

Правоохранители пока не раскрывают подробностей уголовного производства, в рамках которого проводятся следственные действия. Регулятор продолжает выполнять свои повседневные функции в обычном режиме.

Что известно о деятельности Андрея Пышного?

Нацбанк и его глава Андрей Пышный оказались в центре ситуации вокруг государственного "Сенс Банка", который фигурирует в деле НАБУ и САП. После обнародования "пленок Миндича" в мае НБУ начал проверку председателя наблюдательного совета банка Николая Гладишенко.

19 августа антикоррупционные органы объявили об операции "Форест Гамп". По версии следствия, речь шла о легализации 150 миллионов гривен в качестве залога для одного из фигурантов дела "Мидас". Среди фигурантов назвали руководителей правления и наблюдательного совета "Сенс Банка". В тот же день в учреждении провели следственные действия, а Верховная Рада вызвала Пышного для отчета.

20 августа глава НБУ сообщил об обнаруженных признаках скрытой структуры управления банком и о возбуждении дела в отношении председателя правления Алексея Ступака. 2 сентября регулятор признал его не соответствующим требованиям профессиональной пригодности и потребовал от правительства его замены. Пышный также подчеркнул, что НБУ не влияет на управление банком, который при этом находился под усиленным надзором и прошел шесть проверок финансового мониторинга и три инспекционные проверки.