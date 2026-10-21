Соответствующую информацию "Украинской Правде" предоставили источники в политических кругах.

Что известно об обысках у Пышного?

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

На момент публикации подробности следственных действий, в частности их основания и возможная связь с конкретным уголовным производством, не разглашались.

Важно знать! Андрей Пышный – украинский банкир и государственный деятель, который с октября 2022 года возглавляет Национальный банк Украины. Свою карьеру он строил в банковском секторе, в частности работал в "Ощадбанке", где в 2014–2020 годах был председателем правления. Также Пышный был народным депутатом Украины VII созыва от партии "Батькивщина". На посту главы НБУ он отвечает за денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и регулирование банковской системы Украины.

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной по делу о незаконном обогащении на сумму 13,9 миллиона гривен.

По данным следствия, фигурантка владела двумя квартирами в киевском жилом комплексе "Файна Таун" общей стоимостью почти 11 миллионов гривен, оформленными на ее подругу. Также она пользовалась квартирой в ЖК "Львовская площадь", записанной на мать, и автомобилем Mercedes-Benz GLC 220 d, оформленным на подчиненного.

Эти активы не были указаны в ее ежегодных декларациях. Кроме того, Стефанишина вела переговоры о приобретении дома под Киевом ориентировочной стоимостью 550 тысяч долларов, однако впоследствии отказалась от сделки. Следствие установило, что с начала 2024 года до середины 2025 года официальный доход чиновницы составил около 3,7 миллиона гривен, тогда как расходы с ее личных банковских счетов достигли примерно 4,2 миллиона гривен.

Стефанишина отрицает вину и подчеркивает, что уведомление о подозрении не доказывает ее причастности к преступлению.