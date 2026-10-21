Відповідну інформацію "Українській Правді" надали джерела у політичних колах.

Що відомо про обшуки у Пишного?

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.

Станом на момент публікації подробиці слідчих дій, зокрема їхні підстави та можливий зв'язок із конкретним кримінальним провадженням, не розголошувалися.

Важливо знати! Андрій Пишний – український банкір і державний діяч, який із жовтня 2022 року очолює Національний банк України. Свою кар’єру він розвивав у банківському секторі, зокрема працював в "Ощадбанку", де у 2014 – 2020 роках був головою правління. Також Пишний був народним депутатом України VII скликання від партії "Батьківщина". На посаді голови НБУ він відповідає за монетарну політику, фінансову стабільність і регулювання банківської системи України.

Нагадаємо, НАБУ та САП завершили розслідування щодо колишньої віцепрем’єр-міністерки України Ольги Стефанішиної у справі про незаконне збагачення на 13,9 мільйона гривень.

За даними слідства, фігурантка володіла двома квартирами в київському житловому комплексі "Файна Таун" загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень, оформленими на її подругу. Також вона користувалася квартирою в ЖК "Львівська площа", записаною на матір, та автомобілем Mercedes-Benz GLC 220 d, оформленим на підлеглого.

Ці активи не були зазначені в її щорічних деклараціях. Крім того, Стефанішина вела переговори про придбання будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тисяч доларів, однак згодом відмовилася від угоди. Слідство встановило, що з початку 2024 року до середини 2025 року офіційний заробіток посадовиці становив близько 3,7 мільйона гривень, тоді як витрати з її особистих банківських рахунків сягнули приблизно 4,2 мільйона гривень.

Стефанішина заперечує провину та наголошує, що повідомлення про підозру не доводить її причетності до злочину.