Як повідомили у НАБУ та САП, матеріали кримінального провадження вже відкрили для ознайомлення стороні захисту. Згідно з наданою інформацією, йдеться про Ольгу Стефанішину.

Які подробиці розслідування?

За даними детективів, фігурантка володіла двома квартирами у столичному житловому комплексі "Файна Таун" загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень, які оформила на свою подругу.

Слідство також зафіксувало користування іншими коштовними активами, записаними на близьке оточення. Зокрема, у розпорядженні чиновниці перебували квартира у житловому комплексі бізнес-класу "Львівська площа", зареєстрована на її матір, та автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d, оформлений на підлеглого.

Жодних відомостей про володіння чи користування цим майном посадовиця до щорічних офіційних декларацій не внесла.

Зрив купівлі маєтку під Києвом

Окрім цього, підозрювана вела переговори щодо купівлі приватного будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тисяч доларів США.

За розробленим планом, 250 тисяч доларів вона мала сплатити готівкою, а решту вартості компенсувати передачею продавцю двох квартир у ЖК "Файна Таун".

Від запланованої угоди урядовиця згодом відмовилася. Слідчі зазначають, що це сталося, імовірно, через її подальше призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

Витрати суттєво перевищували доходи

Офіційні прибутки держслужбовиці не дозволяли здійснювати подібні коштовні придбання. З початку 2024 року до середини 2025 року її заробіток склав близько 3,7 млн грн.

Водночас лише з її особистих банківських рахунків за вказаний період було витрачено орієнтовно 4,2 мільйона гривень.

Зазначимо, що Стефанішина заперечує свою провину та наголошує, що повідомлення про підозру не доводить її причетності до злочину.

Раніше вона обіймала посаду посолки України в США, проте Володимир Зеленський звільнив її 3 серпня. Стефанішина при цьому пояснила, що залишила посаду через особисті обставини та розслідування НАБУ і САП щодо її близьких.