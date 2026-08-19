Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що провести таку операцію стало можливим через відключення автоматичної системи фінансового контролю в банку. За його словами, у такому разі замість автоматичної перевірки операція фактично залежить від конкретного працівника.

Як могла пройти застава на 150 мільйонів гривень

Сергій Фурса зазначив, що НАБУ детально описало механізм схеми у своїх матеріалах – система банківського фінмоніторингу має автоматично реагувати на підозрілі операції з великими сумами.

Якщо походження коштів викликає питання, система має сигналізувати про ризикову операцію. Після цього банк повинен перевірити джерело походження грошей та економічний сенс операції.

Інвестиційний банкір про розслідування НАБУ: відео

Однак, за словами банкіра, у випадку із заставою за Галущенка автоматичний контроль могли навмисно відключити.

В "Сенс Банку", судячи з цих плівок, на рівні керівництва банку було погоджено, що вони просто виключають цю систему, яка має працювати постійно. І в цей момент, коли система не працює, проводиться ця операція, коли все в суперручному режимі, і тоді ніхто не бачить,

– сказав Фурса.

Після відключення автоматичної системи рішення щодо коштів залежало від конкретного працівника банку. Він припустив, що ця людина могла бути залежною від керівництва банку та представників Офісу Президента.

Що це означає для державної банківської системи

Інвестиційний банкір звернув увагу на питання корпоративного управління в державному банку. На його думку, якщо версія слідства про фактичний контроль певної групи над банком підтвердиться, це матиме значно серйозніші наслідки, ніж сама операція із заставою.

Фурса вважає, що в такому випадку необхідно перезавантажити керівництво банку та його наглядову раду.

Проте він підкреслив, що не варто переносити цю історію на всю українську банківську систему. Корпоративне управління в українських державних банках загалом працює достатньо ефективно, однак в "Сенс Банку" проблеми мають системний характер.

Мінфін є власником "Сенс Банку" і це має ініціювати Міністерство фінансів. Воно має вийти й сказати: так, ми побачили, ну це так не може працювати. Тому ми як власник звільняємо цих людей з посад і запускаємо чесні й прозорі конкурси на те, щоб призначити нових,

– резюмував інвестиційний банкір.

Нагадаємо, кабінет міністрів розпочав відсторонення керівництва державного "Сенс Банку", зокрема посади на пів року позбувся голова наглядової ради Микола Гладишенко. Рішення ухвалили після того, як НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації за участю високопосадовців, яка легалізувала 150 мільйонів гривень через цю фінустанову.

Через гучний скандал у банку провели обшуки, а Верховна Рада викликала для звітування очільника Нацбанку Андрія Пишного.