Рубль у "чорному списку": НБУ скорочує перелік валют для розрахунку курсу

Національний банк України планує припинити розрахунок офіційного курсу гривні до низки валют, включаючи російський та білоруський рублі. Загалом до "чорного списку" увійшли понад 10 валют.

Які валюти потрапили до "чорного списку"

Як повідомляє Національний банк України, в Україні хочуть відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до понад 10 валют, включаючи російський та білоруський рублі. Згідно із поясненням, наразі для розрахунку офіційного курсу використовують два списки валют: щоденний для 33 валют і щомісячний для 24 валют.

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Відповідно, після змін залишаться лише 44 валюти. Таким чином валюти Росії, Білорусі, Алжиру, Бразилії, Вірменії, Ірану та деяких інших країн – будуть виключені. Втім, перелік переглядатимуть кожні три роки або раніше, якщо товарообіг за цими валютами впаде нижче 90%.

Цікаво! В майбутньому НБУ планує об’єднати їх в один щоденний кошик, до якого увійдуть валюти першої групи класифікатора та країни, що забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.