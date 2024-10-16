Які валюти потрапили до "чорного списку"

Як повідомляє Національний банк України, в Україні хочуть відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до понад 10 валют, включаючи російський та білоруський рублі. Згідно із поясненням, наразі для розрахунку офіційного курсу використовують два списки валют: щоденний для 33 валют і щомісячний для 24 валют.

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Відповідно, після змін залишаться лише 44 валюти. Таким чином валюти Росії, Білорусі, Алжиру, Бразилії, Вірменії, Ірану та деяких інших країн – будуть виключені. Втім, перелік переглядатимуть кожні три роки або раніше, якщо товарообіг за цими валютами впаде нижче 90%.

Цікаво! В майбутньому НБУ планує об’єднати їх в один щоденний кошик, до якого увійдуть валюти першої групи класифікатора та країни, що забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.