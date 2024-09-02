Наслідки осінніх блекаутів: НБУ прогнозує можливий відтік населення

Україна прагне запобігти затяжним відключенням електроенергії взимку. А все тому, що енергетична ситуація в країні ускладнюється після масованих обстрілів з боку Росії.

Чому українці можуть масово покидати країну

Національний банк України прогнозує, що цього року країну покинуть ще 400 тисяч осіб. Очікується, що основними факторами, які спонукають людей до виїзду, стануть постійні відключення електроенергії та обстріли енергетичної інфраструктури.

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Через відключення електроенергії життя українців стало складнішим, але взимку ситуація може ще погіршитися. Через це багато громадян замислюються над переїздом, побоюючись залишитися без світла та тепла у холодний сезон.

З наближенням холодів я все частіше думаю про те, що, можливо, мені доведеться поїхати за кордон, щоб провести зиму. Відсутність електроенергії, окрім побутових труднощів, не дає можливості будувати плани в і без того нестабільному середовищі,

– поділилась Валерія Свєтіна.

Зазначається, що у разі децентралізації виробництва електроенергії в Україні, російські війська можуть почати атакувати газорозподільну систему. Частота авіаударів по таких об’єктах вже зросла у 2024 році.

Олексій Чернишов Генеральний директор НАК "Нафтогаз України" Ми безумовно стурбовані. Росіяни почали атакувати наші підземні сховища на заході України.

Водночас Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що передбачити тривалість подачі електроенергії для українців взимку складно. Це залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погодних умов.

Зауважте! Він зазначив, що компанія завжди розглядає найгірші сценарії. За теплої зимової погоди, близько 2-3 градусів тепла, ймовірно, відключень не буде. Однак, якщо температура опуститься до -10 градусів, збалансувати енергосистему без відключень стане неможливо.