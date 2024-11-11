Облікова ставка у 2025 році: якою може бути її рівень

Двоє членів монетарного комітету НБУ очікують підвищення облікової ставки до 14% у грудні. Водночас ніхто не прогнозує її зниження в найближчі місяці.

Облікова ставка може зрости

У разі зростання цінового тиску та реалізації проінфляційних ризиків очікування економічних агентів можуть значно погіршитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Це може негативно вплинути на реальну прибутковість гривневих інструментів і потребуватиме відповідної реакції з боку НБУ. Вони вважають, що у грудні ставку необхідно буде підвищити до 14%.

Зауважте! Жоден із членів комітету не бачить підстав для пом'якшення відсоткової політики у найближчій перспективі.

НБУ планує стримувати інфляцію

Вісім членів Комітету з монетарної політики НБУ вважають, що за поточних інфляційних очікувань і стабільного валютного ринку утримання облікової ставки на рівні 13% забезпечить необхідний захист гривневих заощаджень від інфляційного знецінення.

Зокрема, важливо відобразити готовність НБУ реагувати на ризики для інфляції та потенційне розбалансування очікувань. Це підкреслить намір НБУ досягти інфляційної цілі у 5% у межах визначеного горизонту політики й зменшить невизначеність для економічних учасників,

– зазначають в Нацбанку.

Зауважте! Більшість членів комітету прогнозує, що наприкінці 2025 року облікова ставка складатиме близько 12%.