Оплата помахом руки

У межах партнерства власники карток Visa від сінгапурських банків, таких як DBS, OCBC та UOB, долучатимуться до пілотного проєкту, повідомляє 24 Канал з посиланням на FinTech.

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Як працюватиме нова технологія:

учасники програми пройдуть одноразову реєстрацію у торгових точках, де їм потрібно буде прикласти свою картку Visa, сканувати долоню для автентифікації;

після цього платіжний токен Visa буде прив’язаний до біометричних даних долоні;

це дозволить здійснювати платежі в магазинах-учасниках за допомогою лише помаху долоні, без необхідності використовувати картки чи телефони.

Гарантії безпеки

Tencent підкреслює безпеку своєї системи, зазначаючи, що вона використовує двоетапну перевірку, яка аналізує як відбитки долонь, так і унікальний малюнок вен під шкірою.

Зауважте! Дані користувачів шифруються та зберігаються у незворотному вигляді, що гарантує неможливість їх розшифрування, крадіжки чи повторного використання третіми особами.