Оплата взмахом руки

В рамках партнерства владельцы карт Visa от сингапурских банков, таких как DBS, OCBC и UOB, будут приобщаться к пилотному проекту, сообщает 24 Канал со ссылкой на FinTech.

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Как будет работать новая технология:

участники программы пройдут одноразовую регистрацию в торговых точках, где им нужно будет приложить свою карту Visa, сканировать ладонь для аутентификации;

после этого платежный токен Visa будет привязан к биометрическим данным ладони;

это позволит осуществлять платежи в магазинах-участниках с помощью лишь взмаха ладони, без необходимости использовать карты или телефоны.

Гарантии безопасности

Tencent подчеркивает безопасность своей системы, отмечая, что она использует двухэтапную проверку, которая анализирует как отпечатки ладоней, так и уникальный рисунок вен под кожей.

Заметьте! Данные пользователей шифруются и хранятся в необратимом виде, что гарантирует невозможность их расшифровки, кражи или повторного использования третьими лицами.