На гривневі картки наклали обмеження: що потрібно знати українцям

Національний банк змінив правила щодо карткових розрахунків, обмеживши розрахунки гривневими картками. Регулятор повідомив, що зміни діють від 21 липня.

НБУ обмежив розрахунки картками

З 21 липня буде діяти новий щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. В НБУ запевнили, що такі обмеження більшість українців за кордоном, не відчує.

Актуально НБУ підняв офіційний курс долара на 25%

Також регулятор зменшив щомісячний ліміт на P2P перекази українців за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) до 30 тисяч гривень (в еквіваленті).

Разом з тим, українці як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тисяч гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів.

Національний банк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями,

– пояснили в НБУ.

Також від сьогодні (з 21 липня) регулятор дозволить банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень (в еквіваленті).

Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку,

– вважають в НБУ.

Може зацікавити – інтерв'ю з секретарем РНБО Олексієм Даніловим: дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.