Не раніше червня: коли працюючі пенсіонери отримають доплати за стаж

Пенсіонерам, що працюють, доведеться зачекати на доплати за стаж: передбачається, що нарахування можуть відбутися не раніше червня. Це стосується осіб, у яких є як мінімум 24 місяці страхового стажу.

Чому пенсії перерахують пізніше

Перерахунок пенсій, який розпочався з 1 квітня, автоматично продовжено для тих, хто на 1 березня 2024 року накопичив необхідний стаж, або тих, чий останній перерахунок пенсії відбувся більш як два роки тому.

Читайте також Заміна пенсії: які виплати отримують пенсіонери без стажу

За повідомленням Пенсійного фонду України, остаточний перерахунок буде здійснено після отримання даних про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року, звіти про що слід подати до 10 травня.

Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснюють у Пенсійному фонді.

Мінімальна доплата за стаж складатиме 47,22 гривні, адже надбавка за кожен новонабутий рік становить 23,61 гривні.

Хто отримає надбавки у травні

Українські пенсіонери, які досягли 70 років станом на 1 травня, матимуть право на надбавки до пенсій, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Не потрібно подавати заяву до Пенсійного фонду, оскільки перерахунок відбудеться автоматично.

Додаткові виплати змінюються в залежності від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років – додаткові 300 гривень;

від 75 до 79 років – додаткові 456 гривень;

від 80 років і старше – додаткові 570 гривень.

Варто зауважити, що надбавки не накопичуються: наприклад, пенсіонеру віком 75 років буде нараховано 456 гривень, а не сума попередньої надбавки й поточної.