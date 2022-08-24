Не так, як у Європі: Україні пішла іншим шляхом з акцизами на пальне

Уряд хоче не просто повернути акциз на пальне, а запровадити уніфіковану ставку на всі види палива в розмірі 100 євро за 1000 літрів. Чи справедливо, щоб всі сплачували однаково не залежно від виду палива, читайте далі.

Директор "Консалтингової групи А–95" Сергій Куюн, у коментарі 24 каналу нагадує, що у березні ціна нафти стрибнула до 140 доларів за барель, а ціна бензину почала стрімко зростати – тоді уряд України вирішив підтримати споживачів, скасувавши податки. Оскільки сьогодні ціна нафти – 92 долари за барель, то на думку експерта, є нагода повернути податки хоча б частково, щоб поповнити державні фінанси.

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Чи справедливо, щоб всі сплачували однаково

Куюн підкреслює, що в полеміці щодо акцизів часто апелюють до європейської практики. Однак потрібно зауважити важливий факт: у Європі об'єми споживання скрапленого газу – мінімальні. Саме тому там можуть встановлювати мінімальні націнки на автогаз, а в Україні – ні.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" Але треба пам'ятати, що в Європі об'єми споживання скрапленого газу – мінімальні. Відповідно, європейці можуть встановлювати на газ мінімальні ставки. А в Україні 30% палива, яке продається на автозаправних станціях, то скраплений газ. Фактично в Україні маємо паливний офшор, куди тікають люди, щоб не сплачувати податки, констатує директор "А–95".

Чому такі низькі податки в Європі? Починаючи з 2003 року європейці намагаються таким чином стимулювати споживання скрапленого газу. Але заможні європейські споживачі не оцінили переваги дешевого скрапленого газу, на відміну від українців. Україна ж 15 років низькими податками стимулювала ринок скрапленого газу. І добилася свого – зараз ми займаємо перше місце у світі по використанню скрапленого газу на транспорті.

Але досить! Ті, хто навіть пару років тому встановив на свій автомобіль газове обладнання, вже відбив його ціну і почав економити. І буде економити надалі, тому що газ сам по собі дешевший за бензин. І навіть після введення уніфікованого акцизу ця економія зберігатиметься. Просто всі автомобілісти сплачуватимуть по 4 гривні акцизу за літр палива,

– переконаний Куюн.

Він вважає це справедливим: "Чому під час війни власники авто на бензині профінансують коштом акцизу купівлю, умовно кажучи, чотирьох бронежилетів, а власники авто на газу – лише одного бронежилета".

Що відомо про повернення акцизу

Уряд вніс 14 серпня законопроєкт №7668 про скасування пільгового оподаткування пального. Ініціював його прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Міністерстві інфраструктури зазначали, що до повномасштабного вторгнення росії на територію України ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, що майже у два – півтора раза більше від запропонованих 100 євро за тисячу літрів.