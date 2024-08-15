Чи можуть родичі отримати недоотримані виплати пенсіонера

Українське законодавство передбачає можливість виплати пенсії родичам померлої особи. Втім, у Пенсійному фонді уточнили умови для отримання цих грошей.

Чи можуть родичі отримати виплати пенсіонера

Законодавство передбачає, що сума пенсії, яку пенсіонер не встиг отримати через смерть, виплачується членам його сім'ї, які проживали разом із ним на день його смерті, включно за місяць смерті.

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Щоб отримати невиплачені пенсійні кошти, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це слід зробити протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Якщо на виплату претендують кілька членів сім'ї, сума пенсії буде розподілена між ними порівну.

Згідно із законодавством, родичі померлого пенсіонера можуть претендувати на такі виплати:

Невиплачена заробітна плата, якщо пенсіонер ще працював.

Суми призначеної житлової субсидії. Один із членів домогосподарства, на якого була оформлена ця субсидія, може звернутися за її виплатою протягом трьох місяців після смерті одержувача.

Допомога на поховання у розмірі пенсії за два місяці. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

За інформацією Пенсійного фонду України, якщо родичі не звернулися за недоотриманою пенсією або ж відсутні найближчі члени сім’ї, ці кошти включаються до складу спадщини і можуть бути отримані лише після оформлення свідоцтва про право на спадщину.