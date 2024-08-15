Як подати заявку на дитячі виплати онлайн
Одинокі батьки можуть відтепер подавати заявки на допомогу онлайн – через застосунок "Дія". Зробити це можуть лише ті особи, які самостійно виховують дітей. Адже право на отримання виплат на утримання дитини мають одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі, а також одинокі усиновлювачі.
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Це також стосується випадків, коли в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або матір, або ж цей запис зроблено за вказівкою одного з батьків.
Ось покрокова інструкція для оформлення виплат онлайн:
- Відвідайте Портал Дія та перейдіть до розділу "Допомога на дитину одинокій матері або батьку".
- На сторінці "Послуги" натисніть "Подати заяву" та увійдіть до системи.
- Виберіть підставу для отримання допомоги.
- Введіть інформацію про дитину, для якої потрібна допомога.
- Заповніть дані про членів родини.
- Надайте інформацію про доходи та майно.
- Завантажте скановані копії необхідних документів.
- Перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом або Дія.Підписом і надішліть на розгляд.