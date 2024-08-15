Як подати заявку на дитячі виплати онлайн

Одинокі батьки можуть відтепер подавати заявки на допомогу онлайн – через застосунок "Дія". Зробити це можуть лише ті особи, які самостійно виховують дітей. Адже право на отримання виплат на утримання дитини мають одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі, а також одинокі усиновлювачі.

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Це також стосується випадків, коли в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або матір, або ж цей запис зроблено за вказівкою одного з батьків.

Важливо! У 2024 році суми виплат становитимуть: 2 563 гривні – для дітей до 6 років, 3 196 гривень – для дітей віком від 6 до 18 років і 3 028 гривень – для молоді від 18 до 23 років.

Ось покрокова інструкція для оформлення виплат онлайн: