У якому випадку можуть припинити пенсійні виплати
Правозахисники підкреслюють, що всі ситуації, що можуть призвести до припинення пенсії, регулюються законодавством. Серед них – своєчасна перевірка особистих даних, дотримання всіх необхідних формальностей та оновлення інформації в органах соціального забезпечення.
Читайте також: Яку пенсію може отримати людина з середньою зарплатою та 35 роками стажу
Важливо також бути в курсі нововведень і змін у законодавстві, які можуть вплинути на отримання пенсії.
Зокрема, за рішенням суду пенсійні виплати можуть бути припинені у таких випадках:
- Якщо пенсію призначено на основі недостовірних документів.
- Протягом всього періоду проживання пенсіонера за кордоном, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України, схваленими Верховною Радою України.
- У разі смерті пенсіонера.
- Якщо пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців поспіль.
- У інших випадках, передбачених законодавством.