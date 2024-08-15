Как подать заявку на детские выплаты онлайн

Одинокие родители могут отныне подавать заявки на помощь онлайн – через приложение "Дія". Сделать это могут только те лица, которые самостоятельно воспитывают детей. Ведь право на получение выплат на содержание ребенка имеют одинокие матери или родители, которые не состоят в браке, а также одинокие усыновители.

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Это также касается случаев, когда в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери, или же эта запись сделана по указанию одного из родителей.

Вот пошаговая инструкция для оформления выплат онлайн:

  1. Посетите Портал Дія и перейдите в раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу".
  2. На странице "Услуги" нажмите "Подать заявление" и войдите в систему.
  3. Выберите основание для получения помощи.
  4. Введите информацию о ребенке, для которого нужна помощь.
  5. Заполните данные о членах семьи.
  6. Предоставьте информацию о доходах и имуществе.
  7. Загрузите сканированные копии необходимых документов.
  8. Проверьте заявление, подпишите его электронной подписью или Дія.Підпис и отправьте на рассмотрение.