Необхідно закупити електроенергію та газ: Володимир Зеленський звернувся до ЄС

Україна потребує додаткових 2 мільярдів кубометрів газу та електроенергії на 800 мільйонів євро для проходження зими. Для закупівлі цих об'ємів необхідна допомога ЄС

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

Закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному й кожній із вас, хто вже допоміг з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою. Але зараз, щоб наступні пів року минули без потрясінь, треба зробити іще дещо,

– сказав Президент.

Він наголосив, що додаткові 2 мільярди кубометрів газу потрібні, щоб компенсувати втрати електроенергії від російських ударів. Також необхідно постачання електроенергії на суму близько 800 мільйонів євро.

Так само як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро,

– підкреслив він.

Нагадаємо, у НКРЕКП планують підвищити ціни на електроенергію для бізнесу. Зростання цін може статися 1 січня нового року.