Пенсію могли проіндексувати неправильно: як повернути недоотримані гроші

Після березневої індексації частина українських пенсіонерів могла отримати менші виплати, ніж передбачено. Розповідаємо, як перевірити правильність нарахувань і що робити у разі помилки.

Чому після індексації пенсія могла виявитися меншою?

Після березневої індексації частина українських пенсіонерів звернула увагу, що розмір їхніх виплат зріс менше, ніж вони очікували. Однією з причин може бути застосування заниженого коефіцієнта індексації.

Постановою Кабінету Міністрів №236 для індексації пенсій у 2026 році встановлено загальний коефіцієнт 1,121, який передбачає підвищення показника середньої заробітної плати на 12,1%.

Водночас для окремих категорій пенсіонерів уряд передбачив нижчі коефіцієнти залежно від року призначення пенсії:

1,061 – для пенсій, обчислених із показника середньої зарплати, що використовувався у 2021 – 2022 роках;

1,048 – для пенсій, призначених у 2023 році;

1,036 – для пенсій, призначених у 2024 році;

1,024 – для пенсій, призначених у 2025 році.

Саме через застосування таких коефіцієнтів частина пенсіонерів отримала менше підвищення, ніж розраховувала. Наприклад, якщо пенсію за віком було призначено з 1 березня 2021 року, Пенсійний фонд міг застосувати коефіцієнт 1,061 замість загального 1,121.

Як повернути недоотримані гроші?

Судова практика свідчить, що застосування зменшених коефіцієнтів індексації може суперечити Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зокрема, Верховний Суд у низці справ ставав на бік пенсіонерів, які оскаржували такий порядок перерахунку.

Саме тому українці, які вважають, що після індексації їм неправильно визначили розмір пенсії, можуть звернутися до суду з вимогою провести повторний перерахунок із застосуванням загального коефіцієнта індексації.

Зауважте! У багатьох випадках суди задовольняли такі позови та зобов'язували Пенсійний фонд провести перерахунок і виплатити недоотримані суми.

Однак зволікати не варто. Для звернення до суду діє шестимісячний строк із дня, коли людина дізналася або повинна була дізнатися про можливе порушення своїх прав. Після його спливу захистити своє право на перерахунок може бути значно складніше.

Раніше ми розповідали, у яких випадках Пенсійний фонд зобов'язаний провести перерахунок пенсії та як домогтися перегляду її розміру.