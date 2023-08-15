Завищенні платіжки за газ: у "Нафтогаз" пояснили як зробити перерахунок

Періодично споживачі жаліються на завищенні платіжки за газ. Представники "Нафтогазу" розказали, що потрібно робити, якщо ви виявили надмірне нарахування тарифів.

Чому ви отримуєте завищенні платіжки за газ

У "Нафтогазі" пояснили чому деякі споживачі можуть отримати збільшену комуналку за газ. Насправді так не має бути і вам варто одразу звертатися до регулятора.

Читайте також Здай ухилянта – отримай знижку на комуналку: росіяни створили фейкову платіжку від "Нафтогазу"

У разі, якщо за Вашим особовим рахунком зроблено некоректні нарахування обсягу, рекомендуємо Вам звернутися для коригування обсягу до найближчого до Вас центрального офісу або регіональної ділянки Вашого оператора ГРМ. Адже розрахунок суми до оплати за постачання газу здійснюється виключно на основі даних від облгазу.

– відповіли представники Нафтогазу у коментарях.

Тобто, якщо ви отримали завищені платіжки, потрібно одразу повідомити про це компанію-постачальника. Після перевірки, у випадку, коли вам дійсно неправомірно збільшили оплату комуналки, відбудеться перерахунок та автоматичне нарахування нового платежу.

Тарифи на газ в Україні зараз

Сума оплати за газ визначається кожним постачальником окремо. Тарифи у найпоширеніших компаній:

Як заявляють газові компанії, поки що підвищень тарифу на газ не буде. Проте збільшень розміру платежів у майбутньому не уникнути. Інакше, українським підприємствам не вдасться відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури.