Здав колаборанта – отримав знижку на газ

В телеграм-каналі колаборанта-пропагандиста Володимира Рогова з'явилася інформація про нібито платіжку від "Нафтогазу" й кожен, хто здасть колаборанта чи ухилянта, отримає знижку на газ від компанії.

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До речі, Володимир Рогов – колаборант, який веде антиукраїнську діяльність на окупованих територіях Запорізької області. Пропагандист вважає себе "членом головної ради" окупаційної адміністрації Запорізької області. А ще він веде свій телеграм-канал, де поширює маніпулятивну та фейкову інформацію щодо подій у Запорізькій області.

Новина про фейкову платіжку від "Нафтогазу" / Скриншот з пропагандистського телеграм-каналу Рогова

Підхопили цю фейкову новину й інші пропагандистські канали, як-от "Главное в Херсоне и области". Втім тут колаборанти навіть "покреативили", адже створили відеоролик про платіжку.

На початку розповідається, що людей на правобережжі нібито змушують заплатити борг за світло та газ, але якщо цього не зробити, то пенсіонерів навіть позбавляють пенсії допоки оплата не відбудеться.

Відеоролик про фейкову платіжку / Скриншот з пропагандистського телеграм-каналу

Відтак пропагандисти навіть змінили платіжку та додали до неї фейковий QR-код. Але тут трапився з ними мовний колапс. У написі "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота", слово "ухилянт" російські канали переклали неправильно.

Фейкова платіжка / Скриншот з телеграм-каналу

Що кажуть у "Нафтогазі"

У НАК спростували черговий російський фейк на офіційній сторінці компанії у соцмережі фейсбук

Увага, фейк! Російські телеграм-канали розповсюджують фальшиву платіжку від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України",

— повідомили на сторінці компанії в Facebook.

Зразки платіжок / Скриншот з фейсбуку "Нафтогаз"

Зверніть увагу! В компанії наостанок додали, що сумнівним джерелам не варто довіряти. Крім того, тим, які пов'язані з країною-агресором.