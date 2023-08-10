Сдал коллаборанта – получил скидку на газ

В телеграм-канале коллаборанта-пропагандиста Владимира Рогова появилась информация о якобы платежке от "Нафтогаза", и каждый, кто сдаст коллаборанта или уклониста, получит скидку на газ от компании.

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Кстати, Владимир Рогов – коллаборант, ведущий антиукраинскую деятельность на оккупированных территориях Запорожской области. Пропагандист считает себя членом главного совета оккупационной администрации Запорожской области. А еще он ведет свой телеграм-канал, где распространяет манипуляционную и фейковую информацию о событиях в Запорожской области.

Новость о фейковой платежке от "Нафтогаза" / Скриншот из пропагандистского телеграм-канала Рогова

Подхватили эту фейковую новость и другие пропагандистские каналы, например, "Главное в Херсоне и области". Впрочем, здесь коллаборанты даже "покреативили", ведь создали видеоролик о платежке.

В нем рассказывается, что людей на Правобережье якобы заставляют платить долг за свет и газ, но если этого не сделать, то пенсионеров лишают пенсии, пока оплата не произойдет.

Видеоролик о фейковой платежке / Скриншот из пропагандистского телеграм-канала

Пропагандисты даже изменили платежку и добавили к ней фейковый QR-код. Но тут случился с ними языковой коллапс. В надписи "Вы можете получить СКИДКУ на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота", слово "уклонист" российские каналы перевели неправильно.

Фейковая платежка / Скриншот из телеграм-канала

Что говорят в "Нафтогазе"

В НАК опровергли очередной российский фейк на официальной странице компании в соцсети фейсбук

Внимание, фейк! Российские телеграм-каналы распространяют фальшивую платежку от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины",

– сообщили на странице компании в Facebook.

Образцы платежек / Скриншот с фейсбука "Нафтогаз"

Обратите внимание! В компании добавили, что сомнительным источникам не стоит доверять. Тем более тем, которые связаны со страной-агрессором.