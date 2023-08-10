Сдал коллаборанта – получил скидку на газ
В телеграм-канале коллаборанта-пропагандиста Владимира Рогова появилась информация о якобы платежке от "Нафтогаза", и каждый, кто сдаст коллаборанта или уклониста, получит скидку на газ от компании.
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Новость о фейковой платежке от "Нафтогаза" / Скриншот из пропагандистского телеграм-канала Рогова
Подхватили эту фейковую новость и другие пропагандистские каналы, например, "Главное в Херсоне и области". Впрочем, здесь коллаборанты даже "покреативили", ведь создали видеоролик о платежке.
В нем рассказывается, что людей на Правобережье якобы заставляют платить долг за свет и газ, но если этого не сделать, то пенсионеров лишают пенсии, пока оплата не произойдет.
Видеоролик о фейковой платежке / Скриншот из пропагандистского телеграм-канала
Пропагандисты даже изменили платежку и добавили к ней фейковый QR-код. Но тут случился с ними языковой коллапс. В надписи "Вы можете получить СКИДКУ на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота", слово "уклонист" российские каналы перевели неправильно.
Фейковая платежка / Скриншот из телеграм-канала
Что говорят в "Нафтогазе"
В НАК опровергли очередной российский фейк на официальной странице компании в соцсети фейсбук
Внимание, фейк! Российские телеграм-каналы распространяют фальшивую платежку от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины",
– сообщили на странице компании в Facebook.
Образцы платежек / Скриншот с фейсбука "Нафтогаз"