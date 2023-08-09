Кто может получить субсидию
Денежная помощь для оплаты коммунальных предоставляется украинцам, которые самостоятельно не могут оплатить полученные услуги. Субсидию сможет получить семья, суммарный доход которой не превышает 3 760 гривен.
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Важным критерием оценки для предоставления льгот является и жилая площадь, на которой проживает семья. В настоящее время в требованиях указаны: 21 квадратный метр общей жилой площади на каждого постоянного члена семьи и дополнительные 10,5 квадратных метров на всех.
Заявление для получения льгот могут подать:
- владельцы помещения;
- арендаторы жилья.
Если приемная семья воспитывает троих и более детей, которым не больше 1 года, независимо от исходных данных, они могут подать заявление в ПФУ для получения субсидии или других льгот.
Как получить субсидию
Для получения помощи вам необходимо обратиться в региональное Управление социальной защиты:
- Составьте заявление. Образец оформления здесь.
- Заполните право на доходы. Укажите все источники получения средств, если проверка выявит подлог, вы получите автоматический отказ.
- Прикрепите документ, удостоверяющий ваше право собственности на определенное жилье или же добавьте договор аренды.
После подачи документов ваше заявление пройдет рассмотрение и только после этого вам произойдут начисления. Пока продолжаются проверки, выплаты не производятся и в будущем компенсация за этот период не предоставляется.