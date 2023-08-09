Хто може отримати субсидію
Грошова допомога для оплати комунальних надається тим українцям, які самостійно не можуть оплатити отримані послуги. Субсидію зможуть отримати родини, чий сумарний дохід не перевищує 3 760 гривень.
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Важливим критерії оцінки для надання пільг є і житлова площа на якій проживає сім'я. На теперішній час у вимогах вказані: 21 квадратний метр загальної житлової площі на кожного постійного члена родини та додаткові 10,5 квадратних метрів на всіх.
Заяву для отримання пільг можуть подати:
- власники приміщення;
- орендарі житла.
Якщо прийомна сім'я виховує трьох і більше дітей, яким не більше 1 року, незалежно від вихідних даних, вони можуть подати заяву до ПФУ для отримання субсидії або інших пільг.
Як отримати субсидію
Для отримання допомоги, вам необхідно звернутися у регіональне Управління соціального захисту:
- Складіть заяву. Зразок оформлення тут.
- Заповніть декларацію про доходи. Вкажіть усі джерела отримання коштів, якщо перевірка виявить фальсифікацію, ви отримаєте автоматичну відмову.
- Прикріпіть документ, що засвідчує ваше право власності на визначене житло або ж додайте договір оренди.
Після подачі документів, ваша заява пройде розгляд і лише після цього вам відбудуться нарахування. Поки тривають перевірки, виплати не відбуваються та у майбутньому компенсація за цей період не надається.