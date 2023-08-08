Кто может получить субсидию

За оформлением субсидии может обратиться как владелец помещения, так и арендатор. ВПЛ также могут получить льготы, согласно новому месяцу проживания.

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Как подать заявление на оформление субсидии:

Обратитесь в Управление социальной защиты по адресу:

  1. Напишите заявление за образцом.
  2. Составьте справку о доходах.
  3. Добавьте документ, удостоверяющий ваше право собственности на определенное жилье или договор аренды.
  4. При наличии, добавьте документы, дающие право на дополнительные льготы (например: многодетная семья, смерть кормильца).

Условия предоставления субсидии

Субсидия рассчитывается в соответствии с доходом семьи, проживающей на конкретно взятой территории.

Чтобы получить субсидию, семья должна доказать, что сумма коммунальных, которые они получают, не может оплачиваться, в соответствии с доходом семьи. Если проверка подтвердит эту информацию, то льготы будут начислены.

Как проверить начислена ли субсидия

Чтобы узнать начислена ли вам субсидия онлайн, вам необходимо:

  1. Зайти на официальный портал Минсоцполитики раздел субсидии.
  2. Введите ваши данные (которые вы указывали при подаче заявления на субсидию).
  3. Пройдите проверку и запустите поиск.

База данных портала сообщит вам о том, на каком этапе находится ваше заявление и принято ли по нему решение.