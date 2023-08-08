Кто может получить субсидию
За оформлением субсидии может обратиться как владелец помещения, так и арендатор. ВПЛ также могут получить льготы, согласно новому месяцу проживания.
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Как подать заявление на оформление субсидии:
Обратитесь в Управление социальной защиты по адресу:
- Напишите заявление за образцом.
- Составьте справку о доходах.
- Добавьте документ, удостоверяющий ваше право собственности на определенное жилье или договор аренды.
- При наличии, добавьте документы, дающие право на дополнительные льготы (например: многодетная семья, смерть кормильца).
Условия предоставления субсидии
Субсидия рассчитывается в соответствии с доходом семьи, проживающей на конкретно взятой территории.
Чтобы получить субсидию, семья должна доказать, что сумма коммунальных, которые они получают, не может оплачиваться, в соответствии с доходом семьи. Если проверка подтвердит эту информацию, то льготы будут начислены.
Как проверить начислена ли субсидия
Чтобы узнать начислена ли вам субсидия онлайн, вам необходимо:
- Зайти на официальный портал Минсоцполитики раздел субсидии.
- Введите ваши данные (которые вы указывали при подаче заявления на субсидию).
- Пройдите проверку и запустите поиск.
База данных портала сообщит вам о том, на каком этапе находится ваше заявление и принято ли по нему решение.