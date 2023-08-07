Почему отменяют субсидии

Согласно последней проверке, оказалось, что 10% получающих субсидию людей имеют ее незаконно. Теперь государство еще больше будет следить за этими льготами. Поскольку ежемесячные потери на несанкционированных льготников составляют несколько миллиардов гривен.

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Субсидию больше не получат:

  • те, кто скрыл свой доход и не указал его в декларации;
  • должники, не оплачивающие коммунальные;
  • семьи, где умер получатель пенсии;
  • граждане, подделавшие документы и мониторинг это обнаружил;
  • лица, изменившие свое место жительства.

Кто может получить субсидию

Обращение о получении льгот могут подать как владельцы, так и арендаторы помещения. Учтите, что сумму пособия определяют, опираясь на конкретно взятое жилье.

Как получить субсидию:

  1. Сформировать заявление за образцом.
  2. Добавить справку о доходах.
  3. Прикрепить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договор аренды).
  4. При наличии добавить другие документы, подтверждающие обстоятельства для предоставления льгот.

Заявление подается в Управление социальной защиты в вашем регионе.