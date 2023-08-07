Почему отменяют субсидии
Согласно последней проверке, оказалось, что 10% получающих субсидию людей имеют ее незаконно. Теперь государство еще больше будет следить за этими льготами. Поскольку ежемесячные потери на несанкционированных льготников составляют несколько миллиардов гривен.
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Субсидию больше не получат:
- те, кто скрыл свой доход и не указал его в декларации;
- должники, не оплачивающие коммунальные;
- семьи, где умер получатель пенсии;
- граждане, подделавшие документы и мониторинг это обнаружил;
- лица, изменившие свое место жительства.
Кто может получить субсидию
Обращение о получении льгот могут подать как владельцы, так и арендаторы помещения. Учтите, что сумму пособия определяют, опираясь на конкретно взятое жилье.
Как получить субсидию:
- Сформировать заявление за образцом.
- Добавить справку о доходах.
- Прикрепить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договор аренды).
- При наличии добавить другие документы, подтверждающие обстоятельства для предоставления льгот.
Заявление подается в Управление социальной защиты в вашем регионе.