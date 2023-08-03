Какие льготы получат украинцы

Украинцы, бесплатно приютившие у себя пострадавших от боевых действий, смогут получить помощь от государства. Правительство предоставит льготы, которые помогут частично компенсировать украинцам коммунальные услуги. Получателями помощи станут участники программы "Убежище".

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Размер компенсаций коммунальных платежей:

450 гривен – неотапливаемый сезон;

900 гривен – отопительный сезон.

Что известно о программе "Убежище" "Приют" – специальная программа, где переселенцы могут найти себе жилье в спецучреждениях или в предложенном согражданами месте проживании. То есть, если у вас есть свободная комната в доме, вы можете предложить ее для ВПЛ. А если вы переселенец, то из списка сможете выбрать место жительства, куда есть возможность временно переехать.

Заметьте! В этой программе могут участвовать и те владельцы помещений, которые находятся за границей. Заявление в таком случае подается дистанционно.

Как подать заявление на льготы

Вы можете сделать это физически или онлайн. Как подать заявление дистанционно:

Напишите письмо сообщения с вашим запросом; Документы, удостоверяющие право собственности на помещение; Документ, удостоверяющий личность владельца.

Важно! Компенсации предоставляются с задержкой. Долгое время занимает проверка данных.

Все отсканированные документы отправьте на почту вашего органа самоуправления. Вам обязательно должно поступить ответ-подтверждение о получении письма.