Які пільги отримають українці

Українці, які безкоштовно прихистили у себе постраждалих від бойових дій, зможуть отримати допомогу від держави. Уряд надасть пільги, що допоможуть частково компенсувати українцям комунальні послуги. Отримувачами допомоги стануть учасники програми "Прихисток".

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Розмір компенсацій комунальних платежів:

450 гривень – неопалювальний сезон;

900 гривень – опалювальний сезон.

Що відомо про програму "Прихисток" "Прихисток" – спеціальна програма, де переселенці можуть знайти собі житло у спецустановах чи в запропонованому співгромадянами місці проживанні. Тобто, якщо у вас є вільна кімната в будинку, ви можете запропонувати її для ВПО. А якщо ви переселенець, то зі списку зможете обрати собі місце проживання, куди є змога тимчасово переїхати.

Зауважте! У цій програмі можуть брати участь і ті власники приміщень, які знаходяться закордоном. Заява, у такому випадку, подається дистанційно.

Як подати заяву на пільги

Ви можете зробити це фізично або онлайн. Як подати заяву дистанційно:

Напишіть лист повідомлення з вашим запитом; Документи, що засвідчують право власності на приміщення; Документ, що засвідчує особу власника.

Важливо! Компенсації надаються із затримкою. Тривалий час займає перевірка даних.

Усі відскановані документи надішліть на пошту вашого органу самоврядування. Вам обов'язково має надійти відповідь-підтвердження про отримання листа.