За що можуть позбавити субсидії

Посилення державного контролю у питанні надання субсидій, стало причиною масових перевірок уже існуючих пільговиків. Моніторинг показав, що близько 10% населення, які отримують грошову допомогу від держави, насправді її не потребують.

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Статистика вражає. Адже 10% фейкових пільговиків коштують державі декілька мільярдів гривень щомісяця.

  • Через наявність боргів: якщо ви не сплачуєте вчасно комунальні послуги, ЖЕКи та ОСББ зобов'язані надавати про це інформацію в Управління соцзахисту населення (УПСЗН) до 10 числа кожного місяця.
  • Зміна місця проживання: пам'ятайте, що розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла.
  • Смерть особи, якій надавалися пільги.
  • Якщо було вказано неправдивий розмір доходу: фінмоніторинг легко виявить розбіжність вказаних даних та реальних цифр. Так, якщо ви здійснюєте дорогі покупки, або маєте на депозиті більше 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.

Як отримати субсидію у 2023 році

На теперішній момент, отримати субсидію стало важче. Проте при наявності відповідних підстав, процес отримання займає мінімум часу.

Щоб оформити заяву на пільги, зверніться я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

  1. складіть заяву за спеціальним зразком;
  2. за наявністю, додайте договір оренди житла;
  3. заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;
  4. доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Подати документи для отримання субсидії можна у додатку Дія, ЦНАПі, в Управлінні соціального захисту населення (УСЗН), а також, ви можете звернутися до уповноваженого посадовця територіальної громади.