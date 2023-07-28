За що можуть позбавити субсидії
Посилення державного контролю у питанні надання субсидій, стало причиною масових перевірок уже існуючих пільговиків. Моніторинг показав, що близько 10% населення, які отримують грошову допомогу від держави, насправді її не потребують.
Читайте також Отримувачів пільг стане менше: як зберегти свою субсидію
Статистика вражає. Адже 10% фейкових пільговиків коштують державі декілька мільярдів гривень щомісяця.
- Через наявність боргів: якщо ви не сплачуєте вчасно комунальні послуги, ЖЕКи та ОСББ зобов'язані надавати про це інформацію в Управління соцзахисту населення (УПСЗН) до 10 числа кожного місяця.
- Зміна місця проживання: пам'ятайте, що розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла.
- Смерть особи, якій надавалися пільги.
- Якщо було вказано неправдивий розмір доходу: фінмоніторинг легко виявить розбіжність вказаних даних та реальних цифр. Так, якщо ви здійснюєте дорогі покупки, або маєте на депозиті більше 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.
Як отримати субсидію у 2023 році
На теперішній момент, отримати субсидію стало важче. Проте при наявності відповідних підстав, процес отримання займає мінімум часу.
Щоб оформити заяву на пільги, зверніться я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:
- складіть заяву за спеціальним зразком;
- за наявністю, додайте договір оренди житла;
- заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;
- доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.
Подати документи для отримання субсидії можна у додатку Дія, ЦНАПі, в Управлінні соціального захисту населення (УСЗН), а також, ви можете звернутися до уповноваженого посадовця територіальної громади.