Жителі яких областей можуть розраховувати на допомогу

Деякі українці можуть отримати близько 16 тисяч гривень допомоги на купівлю дров, повідомляє 24 Канал із посиланням на Постанову Кабміну №993 від 30 серпня 2024 року. Проєкт, розпочатий у 2023 році продовжили на опалювальний сезон 2024 – 2025 років.

Читайте також Чи можна пиляти на дрова повалені дерева у лісі

Зверніть увагу! Отримати гроші на дрова можуть українці, які використовують тверде паливо для опалення. Згідно з рішенням Кабміну, таку допомогу можуть отримати люди, які фактично проживають у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Чернігівській та Миколаївській областях.

Максимальна сума, яку можна отримати на купівлю твердого палива, на одну сім'ю становить 16 234 гривні на рік, а для окремих категорій така виплата може становити до 21 тисячі. Допомога надається один раз на рік.

У постанові уряду зазначено, що насамперед гроші виплачуються українцям, які проживають у 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією або лінії зіткнення. Саме для них передбачена виплата в розмірі 21 тисячі гривень у рамках фінансової підтримки УВКБ ООН.