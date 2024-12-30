Чи можна різати повалені стовбури на дрова

Кожне домогосподарство вирішує самостійно з огляду на свої фінансові можливості купувати дрова чи заготовляти їх самостійно, повідомляє 24 Канал із посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Якщо з придбанням твердого палива проблем фактично немає, то з самостійною заготівлею потрібно враховувати певні нюанси.

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Українці не можуть просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру. Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев та захаращеністю в лісі.

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів;

ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу;

встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:

хвою;

листя;

дрібні гілочки;

кору, що опала тощо.

Чому заборонено самостійно заготовляти дрова в лісі

Одна з найголовніших причин – це безпека. Лісозаготівля належить до небезпечного виду робіт, що потребує відповідної кваліфікації та заходів безпеки. Тож, якщо дозволити звичайним громадянам самостійно займатись заготівлею дров, залишається відкритим питання: хто нестиме відповідальність у разі нещасного випадку.

Важливо! Також слід враховувати, що не всі свідомо підходять до збору дров. Іноді під виглядом збору сушняку незаконно вивозять нещодавно спиляні стовбури. Тому певний контроль у цій сфері є необхідним.