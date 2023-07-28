За что могут лишить субсидии

Усиление государственного контроля в вопросе предоставления субсидий стало причиной массовых проверок уже существующих льготников. Мониторинг показал, что около 10% населения, получающего денежную помощь от государства, на самом деле его не нуждаются.

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Статистика впечатляет. Ведь 10% фейковых льготников стоят государству несколько миллиардов гривен ежемесячно.

  • Из-за наличия долгов : если вы не оплачиваете коммунальные услуги, ЖЭКи и ОСМД обязаны предоставлять об этом информацию в Управление соцзащиты населения (УПСЗН) до 10 числа каждого месяца.
  • Смена места жительства: помните, что расчет льгот производится в соответствии с конкретно определенным жильем.
  • Смерть лица, которому предоставлялись льготы.
  • Если был указан ложный размер дохода: финмониторинг легко обнаружит расхождение указанных данных и реальных цифр. Если вы совершаете дорогие покупки, или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.

Как получить субсидию в 2023 году

На данный момент получить субсидию стало труднее. Однако при наличии соответствующих оснований процесс получения занимает минимум времени.

Чтобы оформить заявление на льготы, обратитесь в Управление социальной защиты в вашем регионе:

  1. составьте заявление по специальному образцу;
  2. при наличии, добавьте договор аренды жилья;
  3. заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь;
  4. дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.

Подать документы для получения субсидии можно в приложении Действие, ЦНАПи, в Управлении социальной защиты населения (УСЗН), а также вы можете обратиться к уполномоченному чиновнику территориального сообщества.