За что могут лишить субсидии
Усиление государственного контроля в вопросе предоставления субсидий стало причиной массовых проверок уже существующих льготников. Мониторинг показал, что около 10% населения, получающего денежную помощь от государства, на самом деле его не нуждаются.
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Статистика впечатляет. Ведь 10% фейковых льготников стоят государству несколько миллиардов гривен ежемесячно.
- Из-за наличия долгов : если вы не оплачиваете коммунальные услуги, ЖЭКи и ОСМД обязаны предоставлять об этом информацию в Управление соцзащиты населения (УПСЗН) до 10 числа каждого месяца.
- Смена места жительства: помните, что расчет льгот производится в соответствии с конкретно определенным жильем.
- Смерть лица, которому предоставлялись льготы.
- Если был указан ложный размер дохода: финмониторинг легко обнаружит расхождение указанных данных и реальных цифр. Если вы совершаете дорогие покупки, или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.
Как получить субсидию в 2023 году
На данный момент получить субсидию стало труднее. Однако при наличии соответствующих оснований процесс получения занимает минимум времени.
Чтобы оформить заявление на льготы, обратитесь в Управление социальной защиты в вашем регионе:
- составьте заявление по специальному образцу;
- при наличии, добавьте договор аренды жилья;
- заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь;
- дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.
Подать документы для получения субсидии можно в приложении Действие, ЦНАПи, в Управлении социальной защиты населения (УСЗН), а также вы можете обратиться к уполномоченному чиновнику территориального сообщества.