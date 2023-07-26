Почему получить субсидию стало сложнее
Получение субсидий становится более сложным. Премьер-министр Украины – Денис Шмигаль заявил, что теперь процесс проверки каждого запроса будет иметь много этапов.
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Теперь верификация документов будет происходить через следующие учреждения:
- реестр застрахованных лиц от ПФУ;
- реестр Миграционной службы;
- реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции;
- реестр Государственной налоговой службы
К тому же, к этому делу присоединится и Министерство цифровой информации Украины. Такие мероприятия введены не просто так. Количество случаев подделки документов и разного рода мошенничеств сильно возросло.
По словам представителей Минсоцполитики, сейчас размер неунормированных выплат может доходить до 10% от общего количества, а это несколько миллиардов гривен.
Приняли решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Это сделает социальную поддержку нуждающимся еще более адресной и доступной.
Как подать заявление на субсидию
Для оформления соответствующего заявления вам необходимо обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.
Порядок подачи документов для получения льгот:
- Составьте заявление, при необходимости прикрепите к нему договор на аренду;
- Укомплектуйте справку о доходах;
- При наличии документов для дополнительных льгот также добавьте их к заявлению.