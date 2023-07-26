Почему получить субсидию стало сложнее

Получение субсидий становится более сложным. Премьер-министр Украины – Денис Шмигаль заявил, что теперь процесс проверки каждого запроса будет иметь много этапов.

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Теперь верификация документов будет происходить через следующие учреждения:

реестр застрахованных лиц от ПФУ;

реестр Миграционной службы;

реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции;

реестр Государственной налоговой службы

К тому же, к этому делу присоединится и Министерство цифровой информации Украины. Такие мероприятия введены не просто так. Количество случаев подделки документов и разного рода мошенничеств сильно возросло.

По словам представителей Минсоцполитики, сейчас размер неунормированных выплат может доходить до 10% от общего количества, а это несколько миллиардов гривен.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Приняли решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Это сделает социальную поддержку нуждающимся еще более адресной и доступной.

Как подать заявление на субсидию

Для оформления соответствующего заявления вам необходимо обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.

Обратите внимание! Образец заявления на субсидию здесь.

Порядок подачи документов для получения льгот:

Составьте заявление, при необходимости прикрепите к нему договор на аренду; Укомплектуйте справку о доходах; При наличии документов для дополнительных льгот также добавьте их к заявлению.