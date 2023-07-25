Как оформить субсидию

Чтобы оформить помощь от государства, нужно подать соответствующее заявление в Управление социальной защиты в вашем регионе.

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Как подать запрос для получения помощи:

Составьте заявление за образцом. При наличии разместите договор аренды. Для ВПО это условие не обязательно. Справка о доходах. По наличию, другие документы, подтверждающие ваше право на дополнительные льготы.

Справка: субсидия – это денежная помощь, предоставляемая государством для нуждающихся за счет бюджетных средств.

Кто может получить субсидию

Семья может получить денежную помощь от государства, только если их сумма за коммунальные услуги больше, чем обязательный платеж. То есть коммуналка должна значительно превышать финансовые возможности семьи.

Кто может претендовать на субсидии:

лица, прописанные в доме;

лица, снимающие помещение в аренду.

ВПЛ также могут рассчитывать на субсидии. Для переселенцев государство ввело упрощенный формат подачи заявления.

Обязательный платеж рассчитывается по следующей схеме:

определите среднемесячный совокупный доход семьи; разделите полученный результат на количество членов семьи, чтобы определить доход на одного человека; полученное значение разделите на размер прожиточного минимума на 1 месяц на одного человека; результат разделите на 2; умножьте полученное число на 20%

Обратите внимание! Чтобы рассчитать размер обязательной части платежа, обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход семьи.

Будет ли повышение тарифов

Обеспокоенность относительно повышения размера коммунальных платежей не безосновательна. По словам правительства, реальная сумма коммуналки, которую должны платить украинцы фактически в два раза больше нынешней. На сегодняшний день разницу в стоимости покрывают предприятия, обеспечивающие население ресурсами.

Какой размер коммуналки сейчас

Электроэнергия: 2,64 гривны за киловатт-час.

2,64 гривны за киловатт-час. Водоснабжение: от 25,62 гривны за куб, в зависимости от поставщика.

от 25,62 гривны за куб, в зависимости от поставщика. Газ: от 7,96 гривны за куб, цена колеблется в соответствии со стоимостью сырья у предприятия.

Важно! Часто в коммунальные платежи входит также оплата за содержание дома и придомовой территории. Этот платеж определяется отдельно для каждого помещения.

В ближайшее время украинцы могут быть спокойны, коммунальные платежи останутся на том же уровне, что и раньше.