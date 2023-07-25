Як оформити субсидію

Для того аби оформити допомогу від держави, потрібно подати відповідну заяву в Управління соціального захисту у вашому регіоні.

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Як подати запит для отримання допомоги:

Складіть заяву за зразком. За наявності додайте договір оренди. Для ВПО ця умова не обов'язкова. Довідка про доходи. За наявністю, інші документи, що підтверджують ваше право на додаткові пільги.

Довідка: субсидія – це грошова допомога, що надається державою для потребуючих за рахунок бюджетних коштів.

Хто може отримати субсидію

Сім'я може отримати грошову допомогу від держави, лише якщо їхня сума за комунальні послуги більша ніж обов'язковий платіж. Тобто комуналка має значно перевищувати фінансові можливості родини.

Хто може претендувати на субсидії:

особи, що прописані у будинку;

особи, що винаймають приміщення в оренду.

ВПО також можуть розраховувати на субсидії. Для переселенців держава запровадила спрощений формат подачі заяви.

Обов'язковий платіж розраховується за наступною схемою:

визначте середньомісячний сукупний дохід сім'ї; поділіть отриманий результат на кількість члені родини, щоб визначити дохід на одну особу; отримане значення поділіть на розмір прожиткового мінімуму на 1 місяць на одну особу; результат поділіть на 2; помножте отримане число на 20%

Зверніть увагу! Щоб розрахувати розмір обов’язкової частини платежу – обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Чи буде підвищення тарифів

Занепокоєння відносно підвищення розміру комунальних платежів не є безпідставним. За словами уряду, реальна сума комуналки, яку мають платити українці фактично у два рази більша за теперішню. На сьогодні, різницю у вартості покривають підприємства, що забезпечують населення ресурсами.

Який розмір комуналки зараз

Електроенергія: 2, 64 гривні за кіловат-годину.

2, 64 гривні за кіловат-годину. Водопостачання: від 25, 62 гривні за куб, в залежності від постачальника.

від 25, 62 гривні за куб, в залежності від постачальника. Газ: від 7, 96 гривні за куб, ціна коливається відповідно до вартості сировини у підприємства.

Важливо! Часто у комунальні платежі також входить оплата за утримання будинку і прибудинкової території. Цей платіж визначається окремо до кожного приміщення.

Найближчим часом українці можуть бути спокійні, комунальні платежі залишаться на тому ж рівні, що і раніше.