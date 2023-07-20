Хто може отримати субсидію
Є дві категорії людей, які можуть розраховувати на таку допомогу від держави, це:
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- особи, які зареєстровані (прописані) в будинку;
- особи, які не зареєстровані, але проживають у житлі (орендарі, переселенці).
Обов'язковий відсоток платежу за ЖКП визначають за наступною формулою:
- визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);
- потім він ділиться на кількість членів родини, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Далі треба розрахувати розмір обов’язкової частини платежу – обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.
Як оформити субсидію
Щоб оформити допомогу від держави потрібно:
- У заяві на субсидію треба вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують.
- Також додати договір оренди житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов'язково.
- Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ)
- Також за бажанням можете додати інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії.
Для того, щоб відновити субсидію для ВПО він може звернутися до:
- Управління соціального захисту населення (УСЗН),
- ЦНАПу,
- уповноваженого посадовця територіальної громади,
- або через застосунок "Дія".
Цей процес займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина не отримуватиме виплати.