Хто може отримати субсидію

Є дві категорії людей, які можуть розраховувати на таку допомогу від держави, це:

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особи, які зареєстровані (прописані) в будинку;

особи, які не зареєстровані, але проживають у житлі (орендарі, переселенці).

Зауважте! Щоб податися на субсидію плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж.

Обов'язковий відсоток платежу за ЖКП визначають за наступною формулою:

визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);

потім він ділиться на кількість членів родини, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Далі треба розрахувати розмір обов’язкової частини платежу – обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Як оформити субсидію

Щоб оформити допомогу від держави потрібно:

У заяві на субсидію треба вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують.

Також додати договір оренди житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов'язково.

Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ)

Також за бажанням можете додати інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії.

Зверніть увагу! За цим посиланням можна переглянути зразок заяви на субсидію, а за цим зразок декларації про доходи.

Для того, щоб відновити субсидію для ВПО він може звернутися до:

Управління соціального захисту населення (УСЗН),

ЦНАПу,

уповноваженого посадовця територіальної громади,

або через застосунок "Дія".

Цей процес займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина не отримуватиме виплати.