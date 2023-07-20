Кто может получить субсидию

Есть две категории людей, которые могут рассчитывать на такую помощь от государства, это:

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  • лица, зарегистрированные (прописанные) в доме;
  • лица, не зарегистрированные, но проживающие в жилье (арендаторы, переселенцы).

Обязательный процент платежа по ЖКУ определяют по следующей формуле:

  • определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
  • затем он делится на количество членов семьи и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
  • полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

Далее следует рассчитать размер обязательной части платежа – обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход семьи.

Как оформить субсидию

Чтобы оформить помощь от государства, нужно:

  • В заявлении на субсидию нужно указать всех, кто с вами проживает, добавив к заявлению подтверждающие документы.
  • Также добавить договор аренды жилья (при наличии), если вы арендуете квартиру. Для ВПЛ это не обязательно.
  • Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
  • Также по желанию можете добавить другие документы, которые могут помочь получению субсидии.

Для того чтобы возобновить субсидию для ВПЛ, он может обратиться к:

  • Управление социальной защиты населения (УСЗН),
  • ЦНАП,
  • уполномоченного должностного лица территориальной общины,
  • или через приложение "Действие".

Этот процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.