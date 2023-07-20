Кто может получить субсидию

Есть две категории людей, которые могут рассчитывать на такую помощь от государства, это:

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лица, зарегистрированные (прописанные) в доме;

лица, не зарегистрированные, но проживающие в жилье (арендаторы, переселенцы).

Заметьте! Чтобы подать на субсидию плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж.

Обязательный процент платежа по ЖКУ определяют по следующей формуле:

определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);

затем он делится на количество членов семьи и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

Далее следует рассчитать размер обязательной части платежа – обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход семьи.

Как оформить субсидию

Чтобы оформить помощь от государства, нужно:

В заявлении на субсидию нужно указать всех, кто с вами проживает, добавив к заявлению подтверждающие документы.

Также добавить договор аренды жилья (при наличии), если вы арендуете квартиру. Для ВПЛ это не обязательно.

Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)

Также по желанию можете добавить другие документы, которые могут помочь получению субсидии.

Обратите внимание! За этим ссылкой можно просмотреть образец заявления на субсидию, а затем образец декларации о доходах

Для того чтобы возобновить субсидию для ВПЛ, он может обратиться к:

Управление социальной защиты населения (УСЗН),

ЦНАП,

уполномоченного должностного лица территориальной общины,

или через приложение "Действие".

Этот процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.