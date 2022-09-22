Кто может получить субсидию
- Те, кто зарегистрирован (прописан) в доме.
- Те, кто не зарегистрирован, но фактически проживают в доме, например арендаторы, или переселенцы. Примите во внимание, что для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.
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Главное условие получения субсидии
Для того чтобы претендовать на субсидию, плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж. Обязательный процент платежа по ЖКУ рассчитывается индивидуально и постоянной формулой для каждой семьи индивидуально. Он зависит от совокупного дохода и исчисляется следующим образом:
- определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
- затем он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.
Чтобы получить субсидию, нужно:
В заявлении о желании получать субсидию указать всех, кто с вами проживает, добавив к заявлению подтверждающие документы.
- Добавить договор найма (аренды) жилья (при наличии), если вы арендуете квартиру. Для ВПЛ это не обязательно.
Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
Также по желанию можете добавить другие документы, которые могут помочь получению субсидии. К примеру, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Им могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.
* Пример заполнения заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии
** Образец заполнения декларации о доходах и расходах лиц обратившихся за назначением жилищной субсидии
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Субсидия для ВПЛ
При эвакуации переселенец должен сообщить соцзащите, где состоял на учете и в случае, если хочет изменить город проживания, чтобы временно прекратить выплаты. Далее, чтобы возобновить субсидию переселенцам, нужно обратиться в такие органы по месту жительства:
- Управление социальной защиты населения (УСЗН),
- ЦНАП,
- уполномоченного должностного лица территориальной общины,
- или через приложение Действие.