Хто може отримати субсидію
- Ті, хто зареєстрований (прописаний) в будинку.
- Ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Зауважте, що для ВПО необов'язково мати договір оренди житла.
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Головна умова для отримання субсидії
Для того, щоб претендувати на субсидію, плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж. Обов’язковий відсоток платежу за ЖКП розраховується індивідуально та сталою формулою для кожної сім’ї індивідуально. Він залежить від сукупного доходу й обчислюється наступним чином:
- визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);
- потім він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.
Щоб отримати субсидію, потрібно:
У заяві про бажання отримувати субсидію вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують.
- Додати договір найму (оренди) житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов'язково.
Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ)
Також за бажанням можете додати інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії. Наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Ним можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.
*Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії
**Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії
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Субсидія для ВПО
При евакуації, переселенець повинен повідомити соцзахист, де перебував на обліку та у разі, якщо хоче змінити місто проживання, аби тимчасово припинити виплати. Далі, щоб поновити субсидію переселенцям, треба звернутися до таких органів за місцем проживання:
- Управління соціального захисту населення (УСЗН),
- ЦНАПу,
- уповноваженого посадовця територіальної громади,
- або через застосунок Дія.