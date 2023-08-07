Чому скасовують субсидії
Згідно із останньою перевіркою, виявилось, що 10% людей, які отримують субсидію, мають її незаконно. Відтепер держава ще більше буде слідкувати за цими пільгами. Оскільки щомісячні втрати на несанкціонованих пільговиків складають декілька мільярдів гривень.
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Субсидію більш не отримають:
- ті, хто приховав свій дохід і не вказав його у декларації;
- боржники, які не оплачують комунальні;
- сім'ї де помер отримувач пенсії;
- громадяни, що підробили документи і моніторинг це виявив;
- особи, які змінили своє місце проживання.
Хто може отримати субсидію
Звернення про отримання пільг можуть подати як власники, так і орендарі приміщення. Врахуйте, що суму допомоги визначають, спираючись на конкретно взяте житло.
Як отримати субсидію:
- Сформувати заяву за зразком.
- Додати довідку про доходи.
- Прикріпити документ, що засвідчує ваше право проживати на вказаній території (документ про власність чи договір оренди).
- При наявності, додати інші документи, що підтверджують обставини для надання пільг.
Заява подається в Управління соціального захисту у вашому регіоні.