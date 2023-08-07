Чому скасовують субсидії

Згідно із останньою перевіркою, виявилось, що 10% людей, які отримують субсидію, мають її незаконно. Відтепер держава ще більше буде слідкувати за цими пільгами. Оскільки щомісячні втрати на несанкціонованих пільговиків складають декілька мільярдів гривень.

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Субсидію більш не отримають:

ті, хто приховав свій дохід і не вказав його у декларації;

боржники, які не оплачують комунальні;

сім'ї де помер отримувач пенсії;

громадяни, що підробили документи і моніторинг це виявив;

особи, які змінили своє місце проживання.

Зауважте! Сума субсидії не зміниться і складатиме орієнтовно 350 – 400 гривень.

Хто може отримати субсидію

Звернення про отримання пільг можуть подати як власники, так і орендарі приміщення. Врахуйте, що суму допомоги визначають, спираючись на конкретно взяте житло.

Як отримати субсидію:

Сформувати заяву за зразком. Додати довідку про доходи. Прикріпити документ, що засвідчує ваше право проживати на вказаній території (документ про власність чи договір оренди). При наявності, додати інші документи, що підтверджують обставини для надання пільг.

Заява подається в Управління соціального захисту у вашому регіоні.

Зверніть увагу! Виплати не надаються протягом терміну, коли розглядається ваша заява і не компенсуються, після її призначення.