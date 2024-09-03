Чи можуть отримати родичі невиплачену пенсію пенсіонера

В Україні родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого пенсіонера згідно з пенсійним законодавством. Це право реалізується в разі смерті особи, яка отримувала пенсію.

Чи мають право родичі пенсіонера на невиплачену пенсію

Згідно із законодавством, сума пенсії, що залишилась невиплаченою у зв'язку зі смертю пенсіонера, виплачується членам його сім'ї, які проживали разом з ним на момент його смерті.

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Щоб отримати недоотримані пенсійні виплати, необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Якщо кілька членів сім'ї претендують на ці виплати, сума пенсії розподіляється між ними порівну.

Важливо! Якщо зазначені члени сім'ї відсутні або не звертаються за виплатою недоотриманої пенсії в установлені строки, ці виплати стають частиною спадщини. Для отримання коштів необхідно спершу отримати свідоцтво про право на спадщину.

Окрім недоотриманої пенсії, законодавство передбачає, що родичі пенсіонера мають право на отримання заробітної плати померлого, якщо він був працевлаштований, а також допомоги на поховання в розмірі двомісячної пенсії.