Умови для виходу на пенсію

Уряд встановив мінімальні вимоги до страхового стажу залежно від віку.

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У 2024 році українці повинні мати:

31 рік страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років;

21 рік стажу, щоб вийти у 63 роки;

15 років стажу, щоб вийти у 65 років.

Наступного року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зміняться, а для пенсії у 65 років залишаться такими ж.

Скільки стажу треба буде в подальшому

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати:

у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно буде мати: