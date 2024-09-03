Умови для виходу на пенсію
Уряд встановив мінімальні вимоги до страхового стажу залежно від віку.
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У 2024 році українці повинні мати:
- 31 рік страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років;
- 21 рік стажу, щоб вийти у 63 роки;
- 15 років стажу, щоб вийти у 65 років.
Наступного року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зміняться, а для пенсії у 65 років залишаться такими ж.
Скільки стажу треба буде в подальшому
Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати:
- у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 2026 році – 33 роки;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно буде мати:
- у 2025 році – від 22 до 32 років страхового стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років;
- у 2027 році – від 24 до 34 років;
- у 2028 році – від 25 до 35 років.