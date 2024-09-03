Условия для выхода на пенсию

Правительство установило минимальные требования к страховому стажу в зависимости от возраста.

Читайте также Украинцам с маленькими пенсиями предоставят доплату до конца 2024 года

В 2024 году украинцы должны иметь:

31 год страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет;

21 год стажа, чтобы выйти в 63 года;

15 лет стажа, чтобы выйти в 65 лет.

В следующем году требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года изменятся, а для пенсии в 65 лет останутся такими же.

Сколько стажа надо будет в дальнейшем

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь:

в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года нужно будет иметь: