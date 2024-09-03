Условия для выхода на пенсию
Правительство установило минимальные требования к страховому стажу в зависимости от возраста.
Читайте также Украинцам с маленькими пенсиями предоставят доплату до конца 2024 года
В 2024 году украинцы должны иметь:
- 31 год страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет;
- 21 год стажа, чтобы выйти в 63 года;
- 15 лет стажа, чтобы выйти в 65 лет.
В следующем году требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года изменятся, а для пенсии в 65 лет останутся такими же.
Сколько стажа надо будет в дальнейшем
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь:
- в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – 33 года;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.
Для выхода на пенсию в 63 года нужно будет иметь:
- в 2025 году – от 22 до 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.