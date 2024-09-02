Доплаты для украинцев с маленькими пенсиями

Первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак отметила, что благодаря этому проект удается предоставить наиболее уязвимым украинцам финансовую помощь к небольшим пенсионным выплатам. Начисление этих денег осуществляется автоматически.

Читайте также: На пенсию смогут выйти не все: что изменится в 2025 году

То есть, для получения помощи, которая компенсирует разницу между 3 250 гривнами и фактической пенсией, не нужно обращаться в ПФУ. Поэтому, ее могут получить те пенсионеры, которые соответствуют нескольким критериям:

Проживание в зоне боевых действий.

Пенсионные выплаты, которые не превышают 3 250 гривен.

Отсутствие получения дополнительных выплат от международных организаций или помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц после 1 марта 2023 года.

Напомним! Программа действует с августа 2023 года и продлится как минимум до конца 2024 года. Эта программа финансируется Германией, Норвегией, Финляндией, Европейским Союзом, Швецией, Швейцарией и частными донорами.