Кто выйдет на пенсию в 2025 году

В 2025 году выйти на пенсию в 60 лет смогут украинцы, которые приобрели не менее 32 лет стажа. Для того чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет требования меньше.

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Уйти на пенсию в 63 года смогут граждане, которые приобрели минимум 22 года стажа. А вот в 65 лет будет достаточно 15 лет стажа.

Заметьте! Со временем требования для 60 и 63 лет вырастут. Они будут увеличиваться до 2028 года.

В последующие годы, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь уже:

в 2026 году – минимум 33 года стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

В 63 года:

для выхода на пенсию в 2026 году минимум 23 года;

в 2027 году – 24 года;

в 2028 году – 25 лет.

Обратите внимание! Показатель для 65 лет – 15 лет будет оставаться пока без изменений.